VIRUS: Polizei-Berufsverbände bei Grenzkontrollen geteilter Meinung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht die am Montag begonnen Grenzkontrollen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus skeptisch.



"Warum das nun genau an der Grenze zweier europäischer Staaten erfolgen soll und mit welchen Maßgaben die Polizisten dort kontrollieren sollen, das sind doch noch sehr offene Fragen", sagte der Vorsitzende, Sebastian Fiedler, am Montag dem SWR.

Fiedler hält es demnach zwar für richtig, Infektionsketten zu unterbrechen. In Polizeikreisen gebe es hinter vorgehaltener Hand aber sehr große Zweifel "an der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme." Solche Kontrollen seien derzeit überhaupt nur möglich, da Kräfte der Bundespolizei nicht bei anderen Einsätzen wie Fußballspielen oder Demonstrationen gebunden seien, sagte Fiedler. Die Bundespolizei habe ohnehin schon erhebliche Personalnot.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) erklärte dagegen, die Entscheidung für Kontrollen sei "richtig und notwendig." "Es müssen in der jetzigen ernsten Situation alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung vor unabsehbaren gesundheitlichen Folgen zu schützen", sagte der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt.

Der Chef der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, sagte: "Die Einsatzkräfte der Bundespolizei werden alles nach ihren Möglichkeiten tun, um Grenzkontrollen bestmöglich über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten." Personal, das derzeit neue Beamten ausbilde, solle flexibel für notwendige Aufgaben wie Grenzkontrollen eingesetzt werden, hieß es.

Am Montagmorgen hatte Deutschland an den Grenzen nach Österreich, zur Schweiz, nach Frankreich, Luxemburg und Dänemark mit den geplanten Kontrollen begonnen. Reisende ohne triftigen Grund dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Für Warenverkehr und Berufspendler gibt es Ausnahmen./len/DP/fba