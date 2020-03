VIRUS/Patientenschützer: Notfallplan auch für die Pflege

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert auch einen Notfallplan für die Pflege gegen die Corona-Epidemie.



Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das Virus bedroht insbesondere alte und pflegebedürftige Menschen." Der Notfallplan für Krankenhäuser "ist sehr gut. Doch es braucht auch einen Notfallplan für pflegende Angehörige, Pflegeheime und ambulante Pflegedienste. Hier werden die 3,4 Millionen Menschen versorgt, behütet und gepflegt, deren Leben das Coronavirus vor allem bedroht."

Deshalb sei es überfällig, dass die Bundesregierung mit den Ländern auch hierfür einen Notfallplan entwickelt. "Pflegeminister Jens Spahn (CDU) ist gefordert, der Krise auch dort zu begegnen, wo die Hochrisikogruppe lebt", mahnte Brysch. Er fügte hinzu: "Wenn die alten Menschen zu Hause oder im Heim von dem Virus betroffen wären, dann hätte die Notfallversorgung im Krankenhaus erst ein richtig großes Problem."

Bund und Länder hatten am Dienstag angesichts steigender Zahlen an Corona-Infizierten einen Plan zur Ausweitung der stationären Krankenhausversorgung entworfen. Um Kliniken zu entlasten, die sich auf den Aufbau von Intensivkapazitäten konzentrieren, müssten an anderen Kliniken und gegebenenfalls provisorischen weiteren Standorten wie Hotels oder umgerüsteten Hallen zusätzliche Betten- und Behandlungskapazitäten - bis hin zur Verdoppelung - aufgebaut werden. Unter anderem das geht aus einem "Grobkonzept Infrastruktur Krankenhaus" hervor.