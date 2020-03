VIRUS/Oppermann: Schon jetzt an Konjunkturmaßnahmen denken

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland muss sich nach Ansicht von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann bereits jetzt verstärkt Gedanken machen, wie die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder angekurbelt werden kann.



"Wir dürfen uns jetzt nicht in einer völlig trostlosen Das-bleibt-jetzt-monatelang-so-Perspektive einrichten", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in der RTL -Sendung "Frühstart". Bei mehreren Monaten des Stillstands würden wir Firmen unumkehrbar verlieren - so weit dürfe es nicht kommen. Deshalb müssten wir "jetzt auch nach Möglichkeiten gucken, wie wir in absehbarer Zeit die Aktivitäten wieder hochfahren", sagte Oppermann. Das könne noch den gesamten April dauern./swd/DP/mis