VIRUS/Norwegens Verband: Verlegung von Fußball-EM auf 2021 entschieden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verlegung der Fußball-Europameisterschaft 2020 ist nach Angaben des norwegischen Verbands NFF bereits fix.



Die Europäische Fußball-Union UEFA habe entschieden, das Turnier in den Sommer des kommenden Jahres zu verschieben, twitterte der NFF am Dienstag. Die EM werde nun vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden.

Dem UEFA-Vorschlag, die EM für dieses Jahr abzusagen, hatten am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA übereinstimmenden Medienberichten zufolge zugestimmt. In einer weiteren Videokonferenz mussten 55 UEFA-Mitgliedsverbände die Verlegung aufgrund der Coronavirus-Pandemie absegnen, ehe das UEFA-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen konnte. Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden.

Deutschland wäre mit München einer von zwölf Gastgebern für die 51 Spiele der 24 Teilnehmer gewesen. Inwieweit die UEFA die historische Endrunde im Sommer 2021 unter gleichen Voraussetzungen ausrichten will und kann, blieb zunächst offen./mj/lü/DP/stk