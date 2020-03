VIRUS/Norwegen öffnet Grenzen für Saisonarbeiter

OSLO (dpa-AFX) - Auf der Suche nach dringend benötigten Arbeitskräften lockert Norwegen seine in der Corona-Krise verschärften Einreisebeschränkungen.



Saisonarbeiter aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sollen an den Grenzen nicht mehr abgewiesen werden, sofern sie in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau oder in der Lebensmittelindustrie arbeiten sollen, wie das norwegische Justizministerium am Montag mitteilte. Gemäß den norwegischen Einreisebestimmungen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 müssen diese Personen aber zunächst 14 Tage nach der Ankunft in Quarantäne bleiben.

Zum EWR zählen neben den Ländern der EU und Norwegen noch Island und Liechtenstein. Seit Mitte März sind die norwegischen Grenzen für Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung oder einen anderen wichtigen Einreisegrund eigentlich dicht - die Regierung in Oslo will mit dieser Maßnahme die Ausbreitung des Virus abbremsen./trs/DP/fba