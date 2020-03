VIRUS: New Yorks Gouverneur bringt Isolation Gefährdeter ins Spiel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York fasst in der Corona-Krise die Möglichkeit ins Auge, alle gefährdeten Bürger - meist Alte und Kranke - zu isolieren.



So könnten jüngere und gesunde Menschen wieder arbeiten und die Auswirkungen auf die Wirtschaft klein gehalten werden, sagte Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Montag. Gleichzeitig verkündete Cuomo erneut stark steigende Zahlen: In dem Staat mit knapp 20 Millionen Einwohnern gibt es nun bereits etwa 21 000 bestätigte Corona-Fälle - davon fielen allein über 12 000 auf die Metropole New York City.

Der Gouverneur wies die Krankenhäuser an, ihre Kapazität um mindestens 50 Prozent zu erhöhen. Er bedankte sich bei US-Präsident Donald Trump, der die Errichtung von Notfall-Kliniken ermöglicht habe. Darunter ist auch eine Messehalle in New York City, in der es zusätzlich 1000 Betten mit Beatmungsgeräten geben soll. New York scheint trotz aller Maßnahmen nur mäßig auf die Krise vorbereitet zu sein. Cuomo sprach von einer "Welle", die auf den Staat zurolle. Die Frage sei, ob das Gesundheitssystem ihr standhalte.

Am Freitag hatte der Gouverneur die bislang weitgehendsten Maßnahmen für den Bundesstaat New York erlassen. Alle nicht-überlebenswichtigen Unternehmen dürfen ihre Mitarbeiter nur noch von zu Hause aus arbeiten lassen - und die Bewohner des Bundesstaates sollen soweit wie möglich zu Hause bleiben./scb/DP/jha