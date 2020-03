VIRUS: New Yorks Bürgermeister vergleicht Coronavirus-Krise in USA mit Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat die Coronavirus-Krise in den USA mit einem Krieg verglichen und Vorwürfe gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump erhoben.



Zwar sei die Regierung in den vergangenen Tagen aktiver geworden, sagte der Bürgermeister der größten Stadt in den USA am Sonntag dem Sender CNN. "Aber wir liegen so weit zurück." De Blasio fügte hinzu: "Die einzige Hoffnung ist, dass die Bundesregierung aufwacht und erkennt, dass wir uns in einem Krieg befinden."

Die Testmöglichkeiten müssten im ganzen Land massiv ausgeweitet werden, forderte de Blasio. Es müsse jetzt dafür gesorgt werden, dass betroffene Orte mehr Beatmungsgeräte, Atemmasken und Desinfektionsmittel bekämen. Firmen, die diese Gegenstände herstellten, müssten rund um die Uhr produzieren - "wie wir es in Kriegszeiten machen würden". Danach gehe es darum, die Versorgung mit Lebensmitteln und die Grundversorgung zu sichern. "Die Bundesregierung muss sofort die Lieferketten übernehmen."

Trump hatte zunächst versucht, die vom Coronavirus ausgehende Gefahr kleinzureden. Inzwischen hat seine Regierung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus allerdings deutlich ausgeweitet. Am Freitag hatte Trump wegen der Ausbreitung des Virus einen nationalen Notstand ausgerufen./cy/DP/mis