VIRUS: Neuseelands Notenbank senkt Leitzins wegen Coronavirus-Krise

WELLINGTON (dpa-AFX) - Die neuseeländische Notenbank will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise mit eine Leitzinssenkung abfedern.



Der Leitzins sinke von 1,00 Prozent auf 0,25 Prozent, wie die Währungshüter am Sonntag in Wellington mitteilten. Zuletzt hatten bereits viele Notenbank mit einer lockereren Geldpolitik auf die Viruskrise reagiert. Diese belastet aktuell viele Unternehmen, da Lieferketten teils zusammengebrochen sind und mittlerweile auch die Nachfrage angesichts zahlreicher Beschränkungen der Reisefreiheit und des öffentlichen Lebens sowie der Kaufzurückhaltung der Konsumenten sinkt.

Sollte die Wirtschaft noch mehr Hilfe brauchen, will die Notenbank Neuseelands weitere Maßnahmen ergreifen. Sie zieht dann aber den Angaben zufolge eine quantitative Lockerung gegenüber weiteren Zinssenkungen vor. Damit sind Maßnahmen wie etwa Anleihekäufe von Unternehmen in größerem Umfang gemeint./mis