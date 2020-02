WELLINGTON (dpa-AFX) - In Neuseeland hat sich ein erster Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt.



Dabei handelt es um eine Person in den 60ern, die zuvor im Iran gewesen sei, wie das Gesundheitsministerium am Freitag erklärte. Sie werde in einem Krankenhaus in Auckland behandelt. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, war unklar./ca/DP/zb