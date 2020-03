VIRUS: Moskau entscheidet im Eiltempo über schärfere Gesetze

MOSKAU (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das Coronavirus müssen sich die Menschen in Russland auf eine härtere Gangart der Politik einstellen.



Das russische Parlament in Moskau will an diesem Dienstag im Eiltempo mehrere Gesetze beschließen. Vor allem soll die Regierung weitere Befugnisse für den Kampf gegen das Virus bekommen, darunter auch Vollmachten für den Fall eines Ausnahmezustandes.

Die Staatsduma will außerdem härtere Strafen wegen Verstoßes gegen die Quarantänevorschriften und wegen fahrlässiger Infektion von Mitmenschen beschließen. Außerdem soll es um Krisenhilfen für Familien und Unternehmen gehen.

Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin eine rigorose Bestrafung von Verstößen gegen die Auflagen von Behörden gefordert. Er warnte vor "krimineller Achtlosigkeit". Zugleich hatte er die Entscheidung der Hauptstadt Moskau begrüßt, eine Ausgangssperre für alle Bürger zu verhängen. Sie gilt mit Ausnahme etwa von Einkäufen, Wegen zur Arbeit und zum Müllcontainer bis zum 14. April. Insgesamt 16 Regionen in Russland haben solche Beschränkungen erlassen.

Bei Verstößen gegen Quarantäne-Vorschriften sollen künftig Strafen von zwei Millionen Rubel (22 800 Euro) und bis zu sieben Jahre Haft verhängt werden können. In Stawropol im Süden Russlands hatte die leitende Ärztin des Gebiets für Infektionskrankheiten unlängst das Coronavirus aus Spanien eingeschleppt. Nach Behördenangaben begab sie sich nicht in Quarantäne, obwohl dies für zwei Wochen vorgeschrieben ist. Sie erkrankte und soll mehrere Menschen infiziert haben.

Nach offiziellen Angaben lag die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten in Russland am Montag bei mehr als 1800. Etwa zehn Menschen starben demnach im Land bisher an dem Virus.