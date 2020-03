VIRUS: Metall-Tarifpartner schließen Pilot-Vertrag für die Krise

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Metall- und Elektroindustrie haben die Tarifpartner einen Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen erzielt.



Unter dem Eindruck der Coronakrise einigten sich IG Metall und Arbeitgeber am Freitag darauf, die Löhne in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Arbeitnehmer mit kleinen Kindern erhalten zusätzliche freie Tage und Kurzarbeiter können auf Zuzahlungen setzen./ceb/DP/jha