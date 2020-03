VIRUS: Merkel und Minister bereiten Corona-Kabinettsentscheidungen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die hauptzuständigen Minister haben am Donnerstag in stundenlangen Beratungen weitere Maßnahmen gegen die Corona-Krise vorbereitet.



Der Kabinettsausschuss Corona war dazu am Abend gegen 18.00 Uhr nach einer Sitzung am Vormittag erneut zu zweieinhalbstündigen Gesprächen zusammengekommen. "Es war eine Vorbereitungssitzung für das Kabinett am Montag und die Parlamentswoche", teilte ein Regierungssprecher am Abend in Berlin mit. Weitere Beratungen würden folgen. Eine Information über den konkreten Inhalt der Gespräche war am Abend nicht geplant./bk/DP/he