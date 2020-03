VIRUS: Merkel und António Costa sprachen über Corona-Koordination in EU

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der portugiesische Premierminister António Costa haben über die weitere Koordination der Maßnahmen in Europa gegen die Corona-Pandemie beraten.



Im Vordergrund des Gesprächs per Videokonferenz stand vor allem die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Krise für die Europäische Union, wie die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, am Freitag mitteilte. Kanzlerin und der Premierminister sprachen auch ausführlich über die Möglichkeiten der Eindämmung der neuartigen Coronavirus-Infektionen.

Eine bessere Koordination der Maßnahmen in der EU war schon Thema bei der Videokonferenz der Mitglieder des Europäischen Rates am Dienstag. In Portugal waren die Infektionszahlen relativ moderat./rm/DP/jha