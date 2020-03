VIRUS: Merkel geht einkaufen - auch Toilettenpapier

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel verzichtet auch in der Corona-Krise nicht auf den Einkauf.



Wie die "Bild"-Zeitung und RTL am Samstag berichteten, deckte sich die CDU-Politiker am Freitagabend in einem Supermarkt in Berlin-Mitte ein, wo sie laut den Angestellten regelmäßig einkaufe. Erst sei sie in die Gemüse-, dann in die Feinkostabteilung gegangen. Laut den Berichten füllte sie ihren Einkaufswagen unter anderem mit Schattenmorellen, Seife, Wein - und Klopapier. An der Kasse habe sie mit Karte bezahlt./zeh/DP/nas