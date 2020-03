VIRUS: Merkel gegen Grenzschließungen in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung lehnt es ab, die deutschen Grenzen wegen der Corona-Epidemie zu schließen.



"Wir sind in Deutschland der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort auf die Herausforderungen sind", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in der Bundespressekonferenz in Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ergänzte: "Die Grenzen pauschal zu schließen, verhindert nicht, was da passiert."

Merkel und Spahn machten deutlich, dass aus Deutschland trotz des verhängten Exportvorbehalts weiter Corona-Schutzausrüstung ausgeführt werden darf. "Aber wir wollen wissen, dass es in die richtigen Hände kommt, an die richtigen Stellen", sagte Merkel.

Vorher sei es so gewesen, "dass teilweise Händler mit Geldkoffern, Bargeld, aufgetaucht sind bei den Unternehmen und angefangen haben, Masken zu kaufen", erläuterte Spahn. "Am Ende ging es nicht mehr danach, wo ist der Bedarf, sondern wer zahlt am meisten." Dies sei seit dem Verhängen der Exportbeschränkungen vorbei. "Wir wollen schon, dass das, was vorher war - der Geldkoffer entscheidet, wo die Masken hingehen -, nicht mehr stattfindet", betonte Spahn.