VIRUS: Merkel bekundet in Corona-Krise Solidarität mit Italien

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem besonders von der Corona-Krise betroffenen EU-Partner Italien die deutsche Solidarität bekundet.



Die Berichte von dort "bedrücken uns sehr", sagte sie am Mittwoch in Berlin. Deutschland denke auch mit großer Sympathie an die Menschen in Italien und hoffe, dass die dort ergriffenen strengen Maßnahmen "eine Wende zum Besseren bringen".

Die Kanzlerin machte deutlich, dass Deutschland zwar den Export von Schutzausrüstung an Genehmigungen gebunden habe. Dies heiße jedoch nicht, dass nichts mehr exportiert werde. "Aber wir wollen wissen, dass es in die richtigen Hände kommt, an die richtigen Stellen."