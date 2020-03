VIRUS/Merkel: EU-Koordination läuft bei Corona noch nicht richtig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft, dass Europa nach der Corona-Krise wieder zurückfindet zum Schengenraum ohne Grenzkontrollen.



Merkel räumte am Montag in Berlin ein, dass es derzeit bei der Koordination der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie noch nicht so laufe wie gewünscht. Sichergestellt sei allerdings, dass der Warenverkehr durchkomme und die Pendler an ihre Arbeitsplätze kämen. Man werde darüber jedenfalls weiter sprechen müssen.