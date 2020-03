VIRUS: Mehr als 64 000 Corona-Infizierte und fast 5000 Tote in Spanien

MADRID (dpa-AFX) - Im von der Corona-Krise besonders schwer betroffenen Spanien steigt die Zahl der infizierten Menschen und auch der Toten weiter kräftig an.



In den letzten 24 Stunden seien knapp 8000 neue Infektionsfälle registriert worden, wodurch die Gesamtzahl auf gut 64 000 geklettert sei, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in seiner täglichen Bilanz mit. Die Zahl der Toten stieg unterdessen auf knapp 4900, nach rund 4300 am Donnerstag. Nach Italien ist Spanien weiterhin das Land in Europa, das vom neuen Virus Sars-CoV-2 am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird./er/DP/mis