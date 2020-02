VIRUS: Mehr als 30 000 Fälle in China - Erneut sterben 73 Patienten

PEKING (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist erneut um 73 gestiegen.



Damit sind schon 636 Todesfälle zu beklagen. Wie die chinesische Gesundheitskommission am Freitag in Peking berichtete, stieg die Zahl der Infizierten in China innerhalb eines Tages erneut um 3143. Damit erreichte die Gesamtzahl der Fälle landesweit 31 161. Zusätzlich sind weiter mehr als 26 000 Verdachtsfälle registriert. Außerhalb Festland-Chinas wurden in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 270 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. In Deutschland wurde am Vortag ein 13. Fall nachgewiesen./lw/DP/zb