VIRUS: Mehr Corona-Infizierte werden in Moskauer Kliniken behandelt

MOSKAU (dpa-AFX) - In der russischen Hauptstadt Moskau gibt es immer mehr mit dem Coronavirus infizierte Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf.



Die Zahl der Menschen, die mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, habe sich innerhalb einer Woche auf 5500 mehr als verdoppelt, sagte die Vize-Bürgermeisterin Anastassija Rakowa am Freitag in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge. "Die Krankenhäuser und Rettungsdienste arbeiten an ihren Grenzen." In den Kliniken Moskaus werden ihren Angaben zufolge mehr als 6500 Patienten mit dem Virus behandelt.

In Russland sind mit Stand Freitag mehr als 11 900 Corona-Fälle gemeldet worden. 94 mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierte Menschen starben demnach bislang. Zuletzt wurden immer mehr Menschen auf das Virus getestet.

In Moskau, wo es die meisten Infektionen gibt, gelten noch bis Ende April strenge Ausgangsbeschränkungen. Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte der Agentur Ria Nowosti, der Höhepunkt der Pandemie in Europas größter Stadt sei noch längst nicht erreicht. "Wir befinden uns eher am Fuße dieses Gipfels."/cht/DP/fba