VIRUS: Mehr Autodiebstahl in Corona-Krise? Mexiko-Stadt will das verhindern

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - In Zeiten des Coronavirus bleiben Autos häufiger lange stehen - Mexiko-Stadt will daher den Kampf gegen den Autodiebstahl verstärken.



In einigen Stadtteilen werde die Überwachung erhöht, teilte die Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Montag mit. Es gebe nun mehr geparkte Autos, sagte sie zur Begründung.

In Mexiko wurden inzwischen 316 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und zwei Todesfälle bestätigt. Landesweit gelten bislang kaum verbindliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung. In der Hauptstadt bleiben allerdings seit Montag neben den Schulen auch Kinos, Museen, Bars, Kirchen und Fitnessstudios geschlossen.

Der Großraum Mexiko-Stadt ist mit 22 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Nordamerikas. Viele Fahrzeuge sind dort unterwegs. Im vergangenen Jahr wurden der offiziellen Statistik zufolge 10 575 Autos und 7130 Motorräder in Mexikos Hauptstadt gestohlen. In diesem Jahr waren es bisher 26 Autos pro Tag./aso/DP/stw