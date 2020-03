VIRUS: Malta schließt Bars, Restaurants und Kinos

VALLETTA (dpa-AFX) - Malta schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Mittwoch alle Restaurants, Bars, Clubs und Sportstudios.



Auch die Kinos und andere Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, werden dicht gemacht, wie Premierminister Robert Abela am Montag ankündigte.

Mit den Beschlüssen reagiere die Regierung in Valletta darauf, dass in dem Inselstaat zuletzt neun neue Infektionen mit dem Erreger der Lungenkrankheit aufgetreten seien, hieß es. Damit hätten die Behörden jetzt insgesamt 30 Fälle registriert. Seit einiger Zeit müssen Reisende, die ins Land kommen, 14 Tage in Isolation. Einreisen aus Ländern wie Italien und Deutschland sind gestoppt.