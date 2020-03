VIRUS: Macron will sich in TV-Ansprache an Franzosen wenden

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache zur Coronavirus-Krise äußern.



"Ich kenne die Einzelheiten nicht", sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye nach der Regierungssitzung unter Vorsitz Macrons am Mittwoch. Es sei allerdings nicht das Ziel, das Land zum Stillstand zu bringen. Frankreich befindet sich aktuell in der Phase Zwei der Epidemie. Die Phase Drei, die höchste Stufe, wird in den kommenden Tagen erwartet. "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie die Maßnahmen der Phase 3 aussehen werden", sagte Ndiaye.

Es werde aber voraussichtlich keine Standardmaßnahmen wie systematische Schließungen, die im ganzen Land gelten, geben, versicherte Ndiaye. In Frankreich fürchten viele eine ähnliche Situation wie in Italien. Man werde angemessene Maßnahmen ergreifen, die sich von denen in Italien unterscheiden, so die Regierungssprecherin. "Alle getroffenen Maßnahmen werden systematisch durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert." Einige der von Italien ergriffenen Maßnahmen hätten die Ausbreitung der Epidemie nicht stoppen können, daraus lerne man nun./nau/DP/men