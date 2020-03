VIRUS: Macron kündigt neue Initiative mit Trump gegen Coronavirus an

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der Coronakrise mit den USA und anderen Ländern eine neue Initiative angekündigt.



Er habe eine sehr gute Diskussion mit US-Präsident Donald Trump gehabt, schrieb Macron in der Nacht zu Freitag auf Twitter. "Angesichts der Krise von Covid-19 bereiten wir in den nächsten Tagen zusammen mit anderen Ländern eine neue wichtige Initiative vor."

Am Donnerstag fanden zwei internationale Gipfeltreffen im Kampf gegen das Virus statt - ein außerordentlicher Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte (G20) und ein EU-Gipfel. Frankreich und die USA sind beide Mitglieder der G20. Die Staats- und Regierungschefs der G20 hatten ein gemeinsames Vorgehen in der Krise beschlossen. "Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten", hieß es in ihrer Erklärung nach einem Videogipfel./nau/DP/mis