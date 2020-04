VIRUS/Maas: Müssen uns gegen Falschnachrichten in der Corona-Krise wehren

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato und EU müssen sich in der Corona-Krise nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas gegen staatlich gesteuerte Falschnachrichten wehren.



Es gebe einige, die versuchten, die aktuelle Lage propagandistisch auszunutzen, "um sich selber in einem besseren Licht erscheinen zu lassen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor einer Videoschalte mit seinen Nato-Amtskollegen. Sowohl innerhalb des Militärbündnisses als auch innerhalb der EU müsse auf Desinformationen, die einen staatlichen Hintergrund hätten, mit "Gegenmaßnahmen" reagiert werden, die auf Fakten basieren.

Vor allem Russland und China wird vorgeworfen, durch staatliche Propaganda Kapital aus der Corona-Krise schlagen zu wollen. Die EU-Kommission hatte kürzlich beklagt, dass viele Falschinformationen rund um das Coronavirus aus Russland stammten. Zum Teil seien die Quellen mit dem Kreml verbunden. Der Kampagne "EU vs Desinformation" zufolge wurde zwischen dem 22. Januar und dem 1. April in 26 Kreml-nahen Berichten behauptet, die EU scheitere am Umgang mit der Corona-Krise./wim/DP/nas