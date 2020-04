VIRUS/Litauen: Erste Geschäfte wieder offen - Kleinstadt abgeriegelt

VILNIUS (dpa-AFX) - Nach ersten Lockerungen der Schutzvorschriften in der Corona-Krise haben in Litauen einige Geschäfte wieder geöffnet.



In der Hauptstadt Vilnius und weiteren größeren Städten begannen am Donnerstag mehrere Hobby- und Baumärkte nach vierwöchiger Schließung unter strengen Auflagen mit dem Verkauf ihrer Produkte. Vereinzelt bildeten sich dabei am Nachmittag Warteschlangen vor den Geschäften, wie litauische Medien berichteten. Andere Einzelhändler kündigten an, in den kommenden Tagen wieder ihren Betrieb aufnehmen zu wollen.

Um die für Nicht-Lebensmittelgeschäfte und kleinere Anbieter von Haushalts- und Reparaturdienstleistungen geltende Lockerung nutzen zu können, müssen die Läden einen separaten Außeneingang haben. Damit sollen die Kundenströme reguliert werden - wie auch mit den Vorgaben, dass für jeden Kunden eine Fläche von 10 Quadratmetern zur Verfügung stehen und der direkte Kontakt auf 20 Minuten beschränkt sein muss. Auch darf gemäß den Vorgaben immer nur ein Kunde zugleich bedient werden.

Litauen hat bisher 1128 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 30 Todesfälle verzeichnet. Die Regierung hat angesichts der Corona-Pandemie den Notstand ausgerufen und das baltische EU-Land bis zum 27. April unter Quarantäne gestellt. Während des Ausnahmezustands durften bislang nur Lebensmittel und andere lebenswichtige Güter verkauft werden. Auch gilt eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit.

Auf Beschluss der Regierung hat die litauische Polizei zudem eine Kleinstadt mit gut 4500 Einwohnern abgeriegelt. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, dürfen für eine Woche nur noch Menschen die 20 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Vilnius gelegenen Stadt Nemencine betreten, die dort leben oder arbeiten. Die seit Donnerstag geltende Maßnahme wurde ergriffen, nachdem in einer Fabrik und einem Pflegeheim eine größere Anzahl Corona-Fälle aufgetreten war./awe/DP/fba