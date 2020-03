VIRUS/Linksfraktionschef fordert mehr Gehalt für Supermarktpersonal

BERLIN (dpa-AFX) - In der CoronaviruskKrise hat sich Linksfraktionschef Dietmar Bartsch für eine bessere Bezahlung des Personals von Supermärkten und Discountern ausgesprochen.



"Rewe, Aldi & Co sollten die Gehälter deutlich erhöhen", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeit der Beschäftigten in den Märkten sei aktuell unentbehrlich und extrem anstrengend und die Supermarktketten machten derzeit hohe Umsätze. "In der Krise zeigt sich, welche Beschäftigten systemrelevant sind", sagte Bartsch weiter.

Über die Auswirkungen der Coronakrise auf Supermärkte und Landwirtschaft wollte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) an diesem Dienstag gemeinsam mit der Lebensmittelbranche informieren. Dazu wurde auch Bauernpräsident Joachim Rukwied erwartet (14.00). Angesichts teils leerer Regale in vielen Supermärkten hatten Regierung und Bauernverband betont, dass die Versorgung mit Lebensmitteln weiter sicher sei und für Hamsterkäufe kein Anlass bestehe./jr/DP/stk