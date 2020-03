VIRUS: Libanon schließt Grenzen und Flughafen ab Mittwoch

BEIRUT (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Libanon einen nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.



Sämtliche Grenzen, der landesweit einzige Flughafen sowie Häfen des Mittelmeerlandes würden ab Mittwoch und vorerst bis 29. März geschlossen, teilte Ministerpräsident Hassan Diab mit. Zudem würden bis dahin auch alle öffentlichen und privaten Einrichtungen geschlossen, nur Krankenhäuser, Apotheken und Bäckereien blieben weiterhin geöffnet.

Diab kündigte den Schritt am Sonntagabend nach einem Treffen mit Präsident Michel Aoun an. Aoun hatte die Libanesen bereits angewiesen, zu Hause zu bleiben und eine weitere Ausbreitung des Virus damit einzudämmen. Im Libanon wurden bisher 99 Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet, drei Menschen verstarben.

Nicht alle Libanesen hielten sich an die Anweisung: Am Dienstag waren Menschen zu beobachten, die etwa an der Promenade in der Hauptstadt Beirut spazierten und dort die Sonne genossen./jot/DP/fba