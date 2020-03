VIRUS: Lettische Regierung will Wahl in Riga verschieben

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland soll wegen der Ausbreitung des Coronavirus die vorgezogene Kommunalwahl in der Hauptstadt Riga verschoben werden.



Die Regierung in Riga beschloss am Dienstag eine vom Regionalministerium vorgeschlagene Verlegung des Urnengangs auf den 6. Juni. Der neue Termin muss noch vom Parlament gebilligt werden. Ursprünglich war die Wahl für den 25. April geplant.

Nach Angaben von Umwelt- und Regionalminister Juris Puce sei nicht ausgeschlossen, dass die Wahl noch weiter verschoben werden könne. Der neue Termin sei unter der Annahme festgelegt worden, dass Lettland die Corona-Krise innerhalb von zwei Monaten überwinde, sagte er auf der Kabinettssitzung.

In Lettland gab es bislang 60 nachgewiesene Infektionsfälle. Die Regierung hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis Ostern den landesweiten Notstand ausgerufen. Öffentliche Veranstaltungen sind untersagt, Schulen und Kindergärten geschlossen.

Das lettische Parlament hatte im Februar den Stadtrat von Riga aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Kommunalwahl freigemacht. Damit endete ein monatelanger Machtkampf im Rathaus der rund 700 000 Einwohner zählenden Ostseemetropole./awe/DP/fba