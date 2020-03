VIRUS: Leichtathletik-Weltverband auch bereit zur Verlegung der WM 2021

MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der Leichtathletik-Weltverband ist bereit, mit dem Internationalen Olympischen Komitee und dem gesamten Sport an einem alternativen Termin für die Sommerspiele in Tokio zu arbeiten.



Wie World Athletics in der Nacht zum Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beinhalte dies "auch Termine im Jahr 2021" und damit auch die Leichtathletik-WM im nächsten Jahr in Eugene/USA.

"World Athletics" habe bereits mit dem Organisationskomitee "Oregon 21" über die Möglichkeit diskutiert, die Tokio-Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr zu verlegen. Die WM-Organisatoren hätten daraufhin versichert, mit ihren Partnern und Interessenvertretern zu beraten, ob Eugene die WM an alternativen Terminen ausrichten könne, "falls sich dies als notwendig erweisen sollte", hieß es.

Das IOC hatte am Sonntag mitgeteilt, binnen einer Frist von vier Wochen eine Entscheidung über Austragungsoptionen der noch für die Zeit vom 24. Juli bis 9. August vorgesehenen Sommerspiele in Tokio zu beraten. Dabei dürfte die Verschiebung um ein Jahr als das wahrscheinlichste Szenario gelten./ac/DP/mis