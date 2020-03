DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Restaurants sollen in Nordrhein-Westfalen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schon um 15.00 Uhr schließen.



Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an./beg/DP/jha