VIRUS/Laschet zu Corona-Absagen: Keine Sonderregelung für CDU-Parteitag

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will keine Ausnahmen von den Coronavirus-Regelungen für den CDU-Sonderparteitag am 25. April in Berlin.



Für den Parteitag mit der Wahl des neuen Parteichefs könne es keine Sondergenehmigung geben, sagte Laschet, der bei dem Treffen als Bundesparteichef antreten will, am Dienstag in Düsseldorf. Es werde "zeitnah im April" entschieden, wie man mit dem Parteitag in Berlin verfahre. Dort werden 1001 Delegierte und zahlreiche Gäste wie zum Beispiel Journalisten erwartet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Mehrere Bundesländer - darunter NRW - folgen dem./aus/DP/men