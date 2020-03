VIRUS/Labour-Partei: Privatkliniken für alle infizierten Schwerkranken freigeben

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien nimmt die Angst zu, dass der ohnehin völlig überlastete staatliche Gesundheitsdienst NHS die Versorgung von Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 nicht stemmen kann.



Die größte Oppositionspartei Labour und die Gewerkschaft GMB forderten daher am Samstag, dass schwer erkrankte Patienten auch in privaten Krankenhäusern behandelt werden sollten. Nach ihren Angaben gibt es mindestens 570 private Kliniken in Großbritannien.

"Es kann doch nicht sein, dass wir vornehme Privat-Kliniken haben, die leer sind und auf Wohlhabende warten, die krank werden, während Menschen in (staatlichen) Krankenhäusern sterben, weil sie auf ein Bett warten" sagte GMB-Generalsekretär Tim Roache. Großbritannien hat bisher mehrere Hundert Infektionen mit dem Coronavirus registriert und rechnet in den kommenden Wochen mit einem gewaltigen Anstieg.

Der NHS wird hauptsächlich aus Steuergeldern finanziert. Vor allem in den Wintermonaten, wenn Erkrankungen wie Grippe hinzukommen, kann der Gesundheitsdienst oft nicht mehr den Ansturm von Patienten bewältigen. Es mangelt an Klinikbetten. Weil auch nicht genug Rettungsfahrzeuge zur Verfügung stehen, musste die Polizei schon mit Fahrzeugen einspringen, um Patienten in Krankenhäuser zu bringen. Nach einer Studie von NHS-Ärzten starben allein in England weit über 5000 Menschen seit 2016, weil sie zu lange in Notfallaufnahmen warten mussten. Die Wartezeiten betrugen zwischen sechs und elf Stunden./si/DP/mis