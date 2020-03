VIRUS: Kultusminister schließen flächendeckende Schulschließungen nicht aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kultusministerkonferenz schließt wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eine flächendeckende Schließung von Schulen in ganz Deutschland oder in einzelnen Regionen nicht aus.



Das sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, am Donnerstag nach Beratungen mit ihren Kollegen und Kolleginnen aus den anderen 15 Bundesländern in Berlin. Allerdings stellen sich die Minister auch auf das zweite mögliche Szenario ein, dass der Schulbetrieb während der Coronavirus-Krise weitergeführt wird. Er würde sich dann aber auf den Unterricht sowie Lehrer- und Schulkonferenzen beschränken. Auf Klassenfahrten ins Ausland und Ausflüge im Inland müsse dann grundsätzlich verzichtet werden.

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe wies darauf hin, dass es in Deutschland elf Millionen Kinder unter 14 Jahren gebe, die eine Betreuung bräuchten. Er betonte, dass von ihnen bei einer Schließung aller Schulen trotzdem 10 bis 20 Prozent wegen der Berufstätigkeit der Eltern eine Betreuung benötigen würden, "um nicht den Zusammenbruch der öffentlichen Daseinsvorsorge und vieler anderer Dinge zu riskieren", sagte Rabe. "Das sind Überlegungen, an deren Anfang wir stehen." Man werde sich nun auf beide Szenarien vorbereiten.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich zuvor zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine flächendeckende Schließung von Schulen ausgesprochen: "Es ist nicht einfach die Frage: Wir machen alles dicht und dann ist das Problem gelöst", sagte sie. Man versuche, einen Normalbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Auch sie verwies darauf, dass Eltern auch Betreuung für ihre Kinder bräuchten. Viele arbeiteten in der Pflege, bei der Feuerwehr oder im Gesundheitssystem.