VIRUS: Krisenstab der Bundesregierung berät erneut über Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Der Krisenstab der Bundesregierung berät am Freitag über weitere Vorkehrungen gegen das neue Coronavirus in Deutschland.



Thema soll nach Angaben von Gesundheits- und Innenministerium unter anderem der Umgang mit Großveranstaltungen wie Messen sein. So geht es um Auswirkungen auf die Internationale Tourismusbörse (ITB), die am 4. März in Berlin beginnen soll. Auch für andere Veranstaltungen könnten Kriterien entwickelt werden, nach denen Behörden vor Ort dann über mögliche Beschränkungen entscheiden können. Beraten werden soll außerdem über die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung wie Atemmasken und Spezialanzügen, die gerade weltweit stark gefragt sind.

Der Krisenstab hat schon erste zusätzliche Maßnahmen auf den Weg gebracht. So sollen auch Passagiere, die mit Maschinen aus Südkorea, Japan, Iran und Italien kommen, Angaben zu ihrer Erreichbarkeit nach der Landung machen. Dies gilt bereits für Direktflüge aus China. Solche "Aussteigekarten" sollen eine Kontaktaufnahme ermöglichen, wenn sich herausstellt, dass jemand an Bord infiziert war./sam/DP/fba