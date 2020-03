VIRUS: Kremlchef Putin fordert Bestrafung für Verstöße gegen Quarantäne

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin fordert harte Strafen wegen Verstößen gegen Coronavirus-Quarantäne.



Es gebe bereits in ganz Russland Einschränkungen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Putin am Montag bei einem Gespräch mit den Bevollmächtigten der Präsidialadministration in den Regionen. Gleichwohl würden die Regeln oft nicht eingehalten. "Und die örtlichen Behörden verschließen da die Augen", kritisierte Putin. Das zeuge nicht nur von fehlender Disziplin und Vernunft. "Das ist kriminelle Achtlosigkeit", sagte er.

Der Kremlchef begrüßte die Entscheidung der Hauptstadt Moskau, eine Ausgangssperre für alle Bürger zu verhängen - mit Ausnahme etwa von Einkäufen, Wegen zur Arbeit und zum Müllcontainer. Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin kündigte an, dass bereits an diesem Dienstag ein Gesetz über die Strafen in allen drei Lesungen verabschiedet werde. Demnach drohen bei Verstößen gegen die Quarantäne Strafen von zwei Millionen Rubel (22 800 Euro) bis zu sieben Jahre Haft.

Zugleich betonte Putin einmal mehr, dass Russland früh Maßnahmen ergriffen und dadurch eine explosionsartige Ausbreitung der Covid-19-Erkrankungen verhindert habe. Er sprach sich dafür aus, Erfahrungen anderer Länder im Kampf gegen die Pandemie zu berücksichtigen.

Die wirtschaftlichen Verluste sind nach Kremlangaben zweitrangig. Putin ordnete auch an, in den Regionen mehr Krankenbetten, Tests und Medikamente zur Verfügung zu stellen. Wie das geschehen soll, war allerdings unklar. In Moskau gibt es zum Beispiel nicht einmal einfachste Dinge wie Masken, Desinfektionsmittel oder Schutzausrüstungen zu kaufen. Nach offiziellen Angaben lag die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten in Russland am Montag bei mehr als 1800. Etwa zehn Menschen starben demnach im Land bisher an dem Virus./mau/DP/fba