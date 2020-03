VIRUS/Kreise: Regierung erwartet 'Riesenwelle' an Anträgen für Corona-Kredite

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung rechnet in der Corona-Krise beim KfW-Sonderkreditprogramm mit einer "Riesenwelle" an Anträgen von Firmen.



Das verlautete am Dienstag aus Kreisen des Finanz- sowie Wirtschaftsministeriums. Die Regierung arbeite daneben an Verbesserungen für Firmen mit mehr als 10 Beschäftigten, die keine direkten Zuschüsse bekommen. Es werde dazu "noch etwas kommen". Man sei hierzu auch mit der EU-Kommission in Verhandlungen.

Wirtschaftsverbände hatten beim Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW eine "Förderlücke" vor allem beim Mittelstand beklagt und gefordert, dass der Staat 100 Prozent des Risikos übernimmt. Viele Betriebe seien derzeit wegen der massiven Folgen der Corona-Krise nicht mehr kreditwürdig./tam/DP/fba