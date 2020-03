VIRUS/Kreise: Bund und Länder beraten Landeverbote für Flüge aus China und Iran

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise wird über ein Landeverbot für Flüge aus den Risikogebieten Iran und China an deutschen Flughäfen beraten.



Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag erfuhr, ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dazu in Kontakt mit den Behörden vor Ort, die dafür zuständig sind. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet. Scheuer arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, um Flüge aus Iran und China sofort zu unterbinden. Demnach sollten die Flughäfen und zuständigen Gesundheitsämter aufgefordert werden, Landeverbote aus Risikogebieten auszusprechen./hoe/DP/fba