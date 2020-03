VIRUS/Kramp-Karrenbauer optimistisch: Gemeinsam schwere Zeiten überstehen

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat wegen der Ausbreitung der Corona-Epidemie an den Gemeinsinn appelliert.



Wenn die Gesellschaft nun zusammenstehe, könne diese große Herausforderung gemeinsam gemeistert werden, schrieb die Verteidigungsministerin am Samstag in einem Gastbeitrag für "n-tv".

"Ich bin optimistisch. Deutschland und Europa haben schon oft gezeigt, dass sie schwierige Zeiten überstehen können", schrieb die Politikerin. "Unser Staat funktioniert. Unsere Wirtschaft ist robust. Unsere Krankenhäuser sind gut organisiert."

Es gehe nun nicht um Abschottung gegeneinander, sondern um das richtige Verhalten. "Denn klar ist: Die größte Gefahr für Leib und Leben droht durch eine massenhafte Infizierung von älteren und vorerkrankten Menschen", schrieb die Verteidigungsministerin. "Deshalb müssen die Gesunden und Jungen jetzt mehr Verantwortung übernehmen für die Älteren und Kranken."

Entscheidend sei es, Zeit zu gewinnen und die rasant steigenden Infektionszahlen zu verlangsamen. "Dafür braucht es jetzt Disziplin und Durchhaltevermögen - für beides sind wir Deutsche eigentlich bekannt", so Kramp-Karrenbauer./cn/DP/mis