VIRUS: Klöckner und Lebensmittelbranche informieren über Corona-Lage

BERLIN (dpa-AFX) - Über die Auswirkungen der Coronakrise auf Supermärkte und die Landwirtschaft will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag gemeinsam mit der Lebensmittelbranche informieren.



Dazu werden unter anderem auch Bauernpräsident Joachim Rukwied und Vertreter von Einzelhandel und Ernährungsindustrie erwartet (14.00). Angesichts teils leerer Regale in vielen Supermärkten hatten die Bundesregierung und der Bauernverband betont, dass die Versorgung mit Lebensmitteln weiter sicher sei und für Hamsterkäufe kein Anlass bestehe. In der Landwirten gibt es wegen strikter Reisebeschränkungen in der EU Sorgen, ob Helfer etwa für die Spargelernte kommen können./sam/DP/he