VIRUS/Klöckner: Bei Grundnahrungsmitteln nicht auf Importe angewiesen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat mit Blick auf die geplanten Kontrollen und Einreiseverbote an den deutschen Grenzen betont, dass Deutschland bei Grundnahrungsmitteln nicht auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen ist.



"In Deutschland sind wir gerade bei den Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Getreide, Milcherzeugnisse, Schweinefleisch oder Käse gut aufgestellt", sagte Klöckner der "Bild"-Zeitung (Montag). "Unser Selbstversorgungsgrad liegt hier bei über 100 Prozent."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte bereits zuvor versichert, dass es bei den geplanten Schritten nicht um Grenzschließungen als generelles Mittel gehe. Der freie Warenverkehr und wirtschaftliche Aktivitäten sollten nicht unzumutbar beeinträchtigt werden, sagte er am Sonntagabend in der ARD. "Wir versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten." Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, soll es von Montag an Kontrollen und Einreiseverbote an den deutschen Außengrenzen zu fünf Nachbarländern geben./wn/DP/zb