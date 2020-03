VIRUS/Klingbeil zu Schulschließungen: 'Arbeiten an politischen Lösungen'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat politische Lösungen für Eltern und Kinder in Aussicht gestellt, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus von Schul- und Kita-Schließungen betroffen sind.



"Die richtigen Schul- und Kita-Schließungen sorgen in diesen Tagen in vielen Familien für große Herausforderungen", schrieb Klingbeil am Samstag auf Twitter. "Ja, wir brauchen hierfür auch politische Lösungen. Daran arbeiten wir."

Klingbeil appellierte aber auch an die Arbeitgeber, sich in diesen Zeiten flexibel zu zeigen. Er erwarte "größtmögliche Flexibilität und Entgegenkommen für die Beschäftigten". "Es kann nicht sein, dass Arbeitgeber diese Herausforderung nur den Beschäftigten überlassen."

SPD-Vizechef Kevin Kühnert pflichtete seiner Kollegin Anke Rehlinger bei, die gesetzliche Änderungen gefordert hatte, um Eltern eine Betreuung ihrer Kinder zu erleichtern. "Ein praktischer und richtiger Vorschlag von @AnkeRehlinger, um Eltern Sicherheit zu geben. Ich unterstütze das", twitterte Kühnert./cco/DP/mis