VIRUS/Klingbeil: Krise wird die Gesellschaft stärker machen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erwartet von den geplanten Not- und Schutzgesetzen in der Corona-Krise eine wirkungsvolle Linderung der Folgen für die Wirtschaft und Menschen in Deutschland.



"Auch Jobs, Existenzen und Unternehmen sind massiv bedroht, und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich bin mir aber sicher, wir kommen gut durch diese Krise."

Das Bundeskabinett will am Montag umfassende Maßnahmen beschließen. Dabei geht es um große Schutzschirme für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken. Geplant sind umfangreiche Rechtsänderungen. Im Schnellverfahren soll am Mittwoch bereits der Bundestag zustimmen, am Freitag der Bundesrat.

"Die umfassenden Maßnahmen, die heute im Kabinett auf den Weg gebracht werden, unterstützen Familien, Mieter, Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen ganz praktisch, schnell und unbürokratisch", sagte Klingbeil. Es seien gewaltige Summen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dafür aufbringe. Es seien aber auch gewaltige Herausforderungen. "Der Staat lässt die Menschen in dieser Krise nicht alleine", sagte Klingbeil. "Es wird nicht einfach die nächsten Wochen, aber es wird uns als Gesellschaft stärker machen."/bw/DP/zb