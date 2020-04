VIRUS: Kleine Geschäfte in Bayern dürfen ab 27. April öffnen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise sollen ab dem 27. April auch in Bayern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürfen.



Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach der Sitzung des Kabinetts in München an. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen. Schon ab 20. April dürfen Bau- und Gartenmärkte und Gärtnereien wieder öffnen./ctt/had/wee/eri/kre/DP/jha