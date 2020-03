VIRUS: Kein übermäßiges 'fake news'-Aufkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa hat bislang noch nicht zu einem nennenswerten Anstieg von Falschmeldungen mit politischem Hintergrund im Netz geführt.



Aus Sicherheitskreisen hieß es am Montag, gezielte große "fake news"-Kampagnen - etwa aus dem Ausland - seien noch nicht registriert worden. Allerdings rankten sich um die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 bereits zahlreiche Verschwörungstheorien, die zum Teil auch in sozialen Netzwerken verbreitet würden./abc/DP/fba