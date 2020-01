VIRUS: Kampf gegen Lungenkrankheit in China in 'kritischer Phase'

PEKING (dpa-AFX) - Der Kampf gegen die Lungenkrankheit in China ist aus Sicht der nationalen Gesundheitskommission in einer "kritischen Phase".



Sprecher Mi Feng sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, die eingeleiteten drastischen Maßnahmen seien "der einzige Weg, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern". Auch die Isolation - von Erkrankten, Verdachtsfällen oder Risikopersonen - sei effektiv.

Ältere Menschen litten besonders unter der Lungenkrankheit, weil sie häufig auch chronische andere Krankheiten hätten, sagte Feng Zijian, Vizedirektor des chinesischen Gesundheitsamtes. "So ist das Risiko bedeutend höher." Ältere Menschen sowie Kinder und Säuglinge seien leichter infizierbar, warnte er.

Reisende, die in der schwer betroffenen Metropole Wuhan waren, würden aufgefordert, zwei Wochen zuhause zu bleiben und engen Kontakt zu anderen Menschen zu meiden, sagte der Atemwegsexperte Zhan Qingyuan. Als generelle Schutzmaßnahme empfahl er allen Chinesen, eine Atemmaske zu tragen, wenn sie Nahverkehrsmittel benutzen oder öffentliche Plätze besuchen.

Als radikale Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie hat China rund 45 Millionen Menschen in Zentralchina praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, indem Flugverbindungen sowie jeder Nah- und Fernverkehr unterbrochen wurden. Auch wurden in vielen anderen Regionen der Überlandverkehr mit Bussen ausgesetzt. Die Behörden haben ferner Veranstaltungen und Sportwettbewerbe abgesagt, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden./lw/DP/mis