VIRUS: Kambodscha untersagt Einreise aus Deutschland und weiteren Staaten

PHNOM PENH (dpa-AFX) - Kambodscha untersagt Bürgern aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und den USA ab Dienstag für 30 Tage die Einreise, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.



Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Das südostasiatische Land hat bisher sieben bestätigte Covid-19-Erkrankungen. Darunter sind nach Medienberichten ein Kanadier und ein Belgier, die am Freitag in der in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh unter Quarantäne gestellt wurden. Laut Ministerium wurden drei britische Touristen zu Wochenbeginn positiv getestet und befinden sich ebenfalls in Isolation, so wie auch ein Einheimischer. Ein Mann aus China, dessen Infektion in Kambodscha zuerst bekannt wurde, hat sich mittlerweile erholt und ist vergangenen Monat ausgereist.

In Kambodscha befindet sich mit der Tempelanlage von Angkor Wat eine der größten Sehenswürdigkeiten Asiens. Hier ist die Besucherzahl zuletzt wegen des Coronavirus bereits stark gesunken. Im Februar kamen 119 000 Besucher - das waren 56 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Angkor Wat gehört zum Unesco-Welterbe./ms/DP/zb