VIRUS: Judo-Weltverband streicht Olympia-Qualifikation bis 30. April

BUDAPEST (dpa-AFX) - Das Exekutivkomitee des Judo-Weltverbands (IJF) hat aufgrund des neuartigen Coronavirus alle olympischen Qualifikationsveranstaltungen bis zum 30. April 2020 abgesagt.



"Wir befinden uns in einer unglücklichen Lage, in der wir eine drastische Entscheidung treffen müssen, um die Judofamilie zu schützen und die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen auf der ganzen Welt einzuhalten", heißt es in einer Mitteilung des IJF.

Der Verband weist auf die Verschlechterung der Lage in verschiedenen Ländern hin, die das Reisen zu den jeweiligen Orten immer riskanter werden lässt. Somit werden der Grand Slam im russischen Jekaterinburg ebenfalls ausgesetzt wie die beiden Grand Prix im georgischen Tiflis und Antalya (Türkei), die zu den Olympischen Qualifikationsturnieren gehörten.

"Leider ist die Situation jetzt unter vielen Gesichtspunkten gefährlich und kritisch", heißt es in der Mitteilung, "es ist von größter Bedeutung, die Judofamilie in diesen schwierigen Zeiten zu schützen und allen Athleten, die an der olympischen Qualifikation teilnehmen, faire Chancen zu bieten."/fle/DP/stw