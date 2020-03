VIRUS/Italiens Premier in Viruskrise: Unsere 'dunkelste Stunde'

ROM (dpa-AFX) - Italien durchlebt nach den Worten von Regierungschef Giuseppe Conte mit der Coronavirus-Epidemie seine "dunkelste Stunde".



"In den letzten Tagen dachte ich an das, was ich über (Winston) Churchill gelesen habe: Es ist unsere dunkelste Stunde, aber wir schaffen es", sagte Conte der Zeitung "La Repubblica" (Montag) mit Blick auf den britischen Weltkriegspremier.

Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Große Teile des Nordens, darunter Städte wie Mailand oder Venedig, wurden zu Sperrzonen erklärt. Viele Menschen nutzten allerdings ein Kontroll-Vakuum, um Züge in Richtung Süditalien zu nehmen.

Mehrere Politiker und Funktionsträger haben sich angesteckt, darunter der Chef der mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, und der Chef des Armee, Salvatore Farina. Conte sagte, er selbst habe auch einen Test gemacht. Der sei negativ./reu/DP/nas