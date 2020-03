VIRUS: Italiens Olympisches Komitee will alle Sportevents aussetzen

ROM (dpa-AFX) - Das italienische Olympische Komitee (Coni) will angesichts der Virus-Krise sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April aussetzen. Präsident Giovanni Malagò sei damit beauftragt worden, die Regierung darüber zu informieren, teilte Coni am Montag mit.



Die Regierung solle dazu ein entsprechendes Dekret erlassen. Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Die Region Lombardei und 14 andere Provinzen wurden zu Sperrzonen erklärt./reu/DP/stw